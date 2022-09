Famalicão: Colisão entre viaturas faz dois feridos e obriga ao corte de rua em Vilarinho das Cambas

Vila do Conde: Nadadores salvadores, PSP e banhistas juntos para salvar golfinho na Praia do Turismo

Nadadores salvadores, PSP e banhistas envolveram-se no socorro de um golfinho, na Praia do Turismo, em Vila do Conde.

Segundo informa o Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública, citado pela rádio local da Póvoa de Varzim (Onda Viva), a equipa de agentes de autoridade, que circulava de bicicleta, “auxiliou na tentativa de salvamento do animal que lutou contra as redes de pesca”.

Da informação tornada pública pela PSP não consta se o animal terá sobrevivido.