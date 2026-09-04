<!-- wp:paragraph -->\n<p>O in\u00edcio de tarde desta sexta feira ficou marcado por uma colis\u00e3o entre duas viaturas, ocorrida na Avenida Padre Manuel Sim\u00f5es, em Gavi\u00e3o, Famalic\u00e3o.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Do acidente n\u00e3o h\u00e1 informa\u00e7\u00e3o sofre feridos.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>A PSP tomou conta da ocorr\u00eancia.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->