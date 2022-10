Famalicão: Colisão entre viaturas na madrugada de domingo

Famalicão: Fado no café-concerto da Casa das Artes

Na noite de quinta-feira, a Casa das Artes recebe mais uma sessão de “Fado no Café da Casa”, desta feita com as fadistas Joana Lopes e Mariana Correia, acompanhadas por João Martins (guitarra portuguesa), João Araújo (viola fado) e Filipe Fernandes (viola baixo).

O espetáculo, marcado para as 21h30, traz, mensalmente, fadistas consagrados, mas também dá oportunidade a novos talentos. Este projeto é uma coprodução com a ACAFADO – Associação Cultural & Artística Famalicão Fado.

A entrada custa 3 euros; estudantes e portadores do Cartão Quadrilátero Cultural pagam metade.