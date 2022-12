Famalicão: Colisão frontal na nacional 14, em Gavião, provoca um ferido

Centenas de pessoas estiveram, ao final da tarde da passada terça-feira, na homenagem que a Associação de Pais da EB de Riba de Ave (APAJIEARA) prestou à indústria têxtil, através da construção de uma árvore de Natal com mais de 3 mil cones de linhas. Para além dos alunos e familiares, professores, assistentes operacionais, direção do Agrupamento de Escolas de Pedome e Associação de Pais, estiveram também na escola de Riba de Ave o coordenador do Projeto das Artes/Projeto Cultural de Escola, Carlos Silva,

A coordenadora do estabelecimento de ensino, Maria Carmo Pinto, emocionada, agradeceu a presença de tantas pessoas e o empenho de todos que colaboraram nesta atividade. A presidente da APAJIEARA, Joana Guimarães, confessou que «é com orgulho que vejo este reconhecimento pelo património local», recordando as 20 pessoas que, durante 12 horas, estiveram envolvidas na criação da árvore. «Os elementos da Associação de Pais e os representantes das turmas decidiram meter “mãos à obra” e num destes sábados, deixaram o conforto da sua casa, e vieram para a escola, montar esta gigantesca árvore».

Os alunos, encantados com as cores e o brilho da árvore, tiraram fotografias junto daquele pedaço de História. «A Associação de Pais teve uma ideia genial e pensou no património local da vila, que tem um passado ligado à indústria têxtil e que teve e ainda tem um papel importante no desenvolvimento da região, desde o século XIX. Ainda nos dias de hoje, este património continua diretamente ligado à indústria têxtil», contou, com a lição bem estudada, Fausto Almeida, aluno do 4º ano.

Também a Ana Teresa Costa quis contar que «foram os pais de todos os meninos que trouxeram os cones para montar a árvore e para levarem para casa para os decorarem com a família para fazer a exposição dos cones com motivos de Natal». A aluna acrescentou que a atividade têxtil foi tanta que todas as famílias dos alunos da EB de Riba de Ave devem ter alguém – bisavós, avós, tios, pais – que estiveram ou ainda estão ligados a este setor de atividade. «Alguns deles dedicaram uma vida, ao serviço desta indústria e esta árvore foi construída a pensar nessas pessoas», disse.

A inauguração da árvore Natal com História foi abrilhantado com um momento musical, pelos alunos do pré-escolar, 3º e 4º anos, e uma dramatização sobre a importância da indústria têxtil na região e o imperativo de reutilizar materiais para benefício do ambiente, ou não fosse esta uma Eco-Escola.