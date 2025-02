Famalicão: Colisão na A3 faz dois feridos

Em pleno Jubileu, com o tema “Peregrinos de Esperança”, o Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa (junto à Lusíada) inaugura, no dia 8 de março, às 11 horas, uma exposição de arte sacra que mostra a vida de Maria, de uma forma cronológica, incluindo imagens de cultos Marianos venerados no Arciprestado de Vila Nova de Famalicão.

Esta exposição, de entrada gratuita, estará patente até 31 de dezembro, com possibilidade de visitas às terças-feiras, das 10 às 13 horas; às quintas-feiras, das 14h30 às 17 horas.

O Papa Francisco na bula de proclamação do jubileu ordinário deste ano 2025 disse que «A esperança encontra, na Mãe de Deus, a sua testemunha mais elevada. N’Ela vemos como a esperança não seja um efémero otimismo, mas dom de graça no realismo da vida. Como todas as mães, cada vez que olhava para o Filho pensava no seu futuro, e certamente no coração trazia gravadas aquelas palavras que Simeão Lhe dirigira no templo: “Este menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição; uma espada trespassará a tua alma”».