Famalicão: Colisão na A3 faz um ferido

O autor Duarte Oliveira apresenta no dia 1 de dezembro o seu segundo livro, com o título “A Coragem de Sair da Fila”. Está marcada para as 17 horas, na FNAC do Braga Parque, com entrada livre.

Depois da estreia em 2023 com “Alguém Aceite a Pica!”, uma narrativa infantil que aborda a superação de medos através da história de uma seringa muito especial, Duarte Oliveira regressa agora com um livro dirigido a leitores de todas as idades. Publicado pela editora Cordel d’Prata, “A Coragem de Sair da Fila” recorre a uma fábula de formigas para tratar temas como liderança, identidade, mudança e reconhecimento, cruzando metáforas simples com reflexões profundas sobre relações humanas e desenvolvimento pessoal e profissional. A obra pretende inspirar leitores a questionar rotinas e a procurar novos caminhos.

“A Coragem de Sair da Fila” pode ser adquirida através da editora Cordel d’Prata e nas lojas FNAC, WOOK ou Bertrand. Para mais informações acerca da obra, pode consultar a seguinte página: https://cordeldeprata.pt/livraria/a-coragem-de-sair-da-fila/

Natural de Vale S. Cosme e com apenas 26 anos, o jovem autor soma já duas obras publicadas.