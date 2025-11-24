Acidente, Concelho

Famalicão: Colisão na A3 faz um ferido

A manha desta segunda-feira fica marcada por uma colisão entre dois veículos ligeiros, na A3, sentido Braga – Porto, junto à saída para Famalicão.

O alerta foi dado por volta das 08h05 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Imagem: OS MONHACAS

Famalicão: Duarte Oliveira apresenta “A Coragem de Sair da Fila”

O autor Duarte Oliveira apresenta no dia 1 de dezembro o seu segundo livro, com o título “A Coragem de Sair da Fila”. Está marcada para as 17 horas, na FNAC do Braga Parque, com entrada livre.

Depois da estreia em 2023 com “Alguém Aceite a Pica!”, uma narrativa infantil que aborda a superação de medos através da história de uma seringa muito especial, Duarte Oliveira regressa agora com um livro dirigido a leitores de todas as idades. Publicado pela editora Cordel d’Prata, A Coragem de Sair da Fila recorre a uma fábula de formigas para tratar temas como liderança, identidade, mudança e reconhecimento, cruzando metáforas simples com reflexões profundas sobre relações humanas e desenvolvimento pessoal e profissional. A obra pretende inspirar leitores a questionar rotinas e a procurar novos caminhos.

“A Coragem de Sair da Fila pode ser adquirida através da editora Cordel d’Prata e nas lojas FNAC, WOOK ou Bertrand. Para mais informações acerca da obra, pode consultar a seguinte página: https://cordeldeprata.pt/livraria/a-coragem-de-sair-da-fila/

Natural de Vale S. Cosme e com apenas 26 anos, o jovem autor soma já duas obras publicadas.

Famalicão: Tânia Silva foi terceira no nacional de corta-mato longo

No Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, que decorreu este fim de semana em Lagoa, no Algarve, o Liberdade fez-se representar por seis atletas, dos quais se destacou Tânia Silva que foi terceira no escalão F35.

Em juvenis, Maria Rodrigues confirmou ser uma das melhores atletas nacionais terminando a prova no oitavo lugar. No escalão de sub-23, Eduardo Salazar foi vigésimo quinto.

Em iniciados, Gabriel Abreu cortou a meta em vigésimo quarto lugar e Carolina Faria foi vigésima sexta.

Famalicão: Liberdade FC juntou a família nos 90 anos

Na noite do passado sábado, o Liberdade Futebol Clube viveu uma noite de memórias e gratidão. No jantar comemorativo do 90.º aniversário, cantaram-se os parabéns e foram entregues placas comemorativas a dirigentes, colaboradores e atletas, bem como à Câmara Municipal e à União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

Foram momentos bem vividos e solenes, onde se fortaleceram os laços de amizade e de união entre a família do Liberdade.

São destes momentos e celebrações que consolidam, cada vez mais, a vida e a dinâmica das associações e, neste caso em particular, do Liberdade Futebol Clube.

Famalicão: Tiago Velho já não é treinador do São Paio D’ Arcos

O São Paio D’Arcos, em comunicado emitido na tarde deste domingo, informa que o treinador Tiago Velho “deixou de exercer funções no clube”.

O clube agradece ao famalicense “o empenho, profissionalismo e todo o trabalho desenvolvido, nomeadamente na construção do plantel. Desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro”.

O SP D’ Arcos compete na divisão de honra da AF Braga, série A, onde ocupa a décima quinta posição, com 6 pontos em 9 jogos.

Famalicão: Presidente da Câmara reúne com novos presidentes de junta

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, reuniu na última semana com todos os presidentes de junta recentemente eleitos, numa sessão destinada a marcar o início de um novo ciclo autárquico.

No encontro, o autarca garantiu a total disponibilidade do executivo municipal para continuar a apoiar o trabalho das juntas de freguesia ao longo dos próximos quatro anos. Mário Passos destacou a importância de manter uma relação próxima, assente na cooperação e no diálogo, como condição essencial para responder aos desafios do concelho.

A reunião serviu também para alinhar prioridades e reforçar o compromisso de colaboração entre o município e as freguesias, com o objetivo comum de melhorar a qualidade de vida das populações locais.

Comércio tradicional de Famalicão oferece bilhetes para os divertimentos de Natal

O comércio tradicional de Famalicão volta distribuir bilhetes para os divertimentos de Natal, numa iniciativa promovida pela Associação Comercial e Industrial local.

Todos os associados da ACIF terão acesso aos ingressos, que poderão ser oferecidos aos clientes mediante as regras definidas por cada loja aderente, num incentivo às compras no comércio local durante a quadra festiva.

Os comerciantes podem adquirir os bilhetes a preços especiais, com desconto de 50%, resultado da parceria entre a ACIF e o promotor das diversões. Entre as atrações incluídas estão a nova área de mini divertimentos, o carrossel, o comboio, a pista de gelo e a roda gigante.

A iniciativa pretende dinamizar o centro da cidade, reforçar a competitividade do comércio tradicional e proporcionar momentos de lazer às famílias famalicenses ao longo da época natalícia.