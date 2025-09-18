Famalicão: Colocação de lixo e “monos” junto a ecopontos leva Junta de Esmeriz e Cabeçudos a lançar alerta

A Junta de Freguesia de Esmeriz e Cabeçudos lançou um apelo à comunidade, alertando que uma freguesia limpa «é da responsabilidade de todos».

Uma posição que resulta da colocação indevida de lixo e monos junto aos ecopontos, apesar de existirem placas de proibição e de sensibilização.

O autarquia alerta que para além de constituir uma infração sujeita a coima, esta atitude representa um foco de poluição e desconforto para quem vive nas imediações. Acrescem os inerentes «riscos para a saúde pública e atração de pragas». Neste sentido, apela à colaboração de todos «neste compromisso cívico», pela utilização correta dos contentores e, no caso de objetos volumosos, deve contactar os serviços competentes municipais para agendar a recolha que é gratuita.