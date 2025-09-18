Concelho

Famalicão: Colocação de lixo e “monos” junto a ecopontos leva Junta de Esmeriz e Cabeçudos a lançar alerta

A Junta de Freguesia de Esmeriz e Cabeçudos lançou um apelo à comunidade, alertando que uma freguesia limpa «é da responsabilidade de todos».

Uma posição que resulta da colocação indevida de lixo e monos junto aos ecopontos, apesar de existirem placas de proibição e de sensibilização.

O autarquia alerta que para além de constituir uma infração sujeita a coima, esta atitude representa um foco de poluição e desconforto para quem vive nas imediações. Acrescem os inerentes «riscos para a saúde pública e atração de pragas». Neste sentido, apela à colaboração de todos «neste compromisso cívico», pela utilização correta dos contentores e, no caso de objetos volumosos, deve contactar os serviços competentes municipais para agendar a recolha que é gratuita.

Famalicão: A relação entre a escola e a família no Ciclo de Conferências em Educação

Na noite do dia 25 de setembro, a partir das 21 horas, decorre mais um debate no âmbito das Conferências em Educação. O encontro decorre no auditório da Biblioteca Municipal, tendo como oradora Manuela Cunha, professora especializada em educação especial, mentora de escolas de pais e de acompanhamento parental.

Discutir o sucesso educativo, além da sala de aula e a importância da ligação próxima entre escola e família, é o mote para esta reflexão cujo tema é “Preparar o sucesso: a relação entre a escola e a família”.

O encontro é promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão, em parceria com a FECAPAF e o Centro de Formação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em www.famalicaoeducativo.pt

Famalicão: Jovem de 24 anos ferido em despiste

Esta madrugada, um jovem de 24 anos ficou ferido na sequência de um despiste na Avenida Padre Manuel da Costa Rego, em Vale S. Martinho.

O alerta foi dado por volta das 01h02 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, que transportaram a vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

Sistema informático do SNS não está a funcionar: consultas e cirurgias em risco

O sistema informático do SNS – Serviço Nacional de Saúde – não está a funcionar, desde a madrugada desta quinta-feira, afetando vários hospitais e outras unidades de saúde. Consultas e cirurgias agendadas para o dia de hoje poderão estar em risco.

Em Famalicão, a USF de Joane já confirmou estar sem sistema informático e vai mais além “esta situação obriga ao reagendamento de consultas e à aplicação de procedimentos alternativos”. A Unidade de Saúde Familiar lamenta os transtornos causados “decorrentes desta falha, externos à USF”.

 

 

 

Famalicão: Aparatoso despiste na N206 em Gondifelos

A noite desta quarta feira fica marcada por um aparatoso despiste, na estrada nacional 206, na freguesia de Gondifelos, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 22h30, nas proximidades da farmácia, sendo que para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

Há a registar pelo menos um ferido.

Famalicão: Trabalhos de repavimentação da Avenida Marechal Humberto Delgado condiciona trânsito

Os trabalhos de repavimentação da Avenida Marechal Humberto Delgado, entre o perímetro da nova rotunda e a rotunda de acesso à Estação Rodoviária, na Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro, vai condicionar a circulação de trânsito a partir desta quinta-feira até sábado e, depois, na segunda e terça-feira da próxima semana.

O trânsito será regulado pelas forças policiais competentes.

Para além da renovação do pavimento da via entre a nova rotunda e a rotunda da Estação Rodoviária, os trabalhos também contemplam a renovação de passeios, a construção de novas baias de estacionamento e a colocação de sinalização.

Hélder Malheiro é o árbitro do Casa Pia AC x FC Famalicão

A equipa de arbitragem para o jogo entre o Famalicão e o Casa Pia, da 6.ª jornada da I Liga, já está definida. A partida está marcada para domingo, às 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, e terá Hélder Malheiro como árbitro principal.

Gonçalo Freire e Diogo Pereira serão os assistentes, Flávio Lima o 4.º árbitro. No videoárbitro estará Rui Oliveira, com o apoio de Jonathan Babo como AVAR.