Famalicão: Colocada a primeira pedra do parque de merendas da Santa Luzia

A Comissão Política Concelhia do CHEGA anunciou, esta semana, os responsáveis de mais dois núcleos. Jorge Mesquita e Hugo Leal são os líderes em Cruz e Vermoim.

O partido, com vista às Autárquicas do próximo ano, tem promovido vários encontros, acreditando que os núcleos e respetivos responsáveis «são a base para a cada vez maior implantação do partido no concelho, com o objetivo de apresentar as candidaturas para as freguesias nas próximas Autárquicas».