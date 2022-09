Famalicão: Colocadas tarjas na Câmara Municipal contra posição assumida por Mário Passos

Mário Passos tomou, na noite desta segunda-feira, uma posição pública sobre o caso da criança que terá sido obrigada a despir a camisola do Benfica, no decorrer do jogo com o Famalicão, no último sábado.

Na sua página no facebook, o Presidente da Câmara, lamentou o sucedido, considerando que o episódio veiculado na comunicação social é “uma vergonha para a nossa comunidade. Não há outra maneira do o classificar”.

Infelizmente, podia ter acontecido em muitos lados, mas a verdade é que aconteceu aqui. Esta notícia é uma vergonha para a nossa comunidade. Não há outra maneira do o classificar!

Esta posição motivou múltiplas reações. Uma delas aconteceu durante a madrugada desta terça-feira, horas após a publicação do edil famalicense, com a colocação de tarjas no edifício dos Paços do Concelho, visando a posição assumida por Mário Passos.