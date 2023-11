Famalicão: Colóquio e exposição do fotógrafo Alfredo Cunha marcam início dos 50 anos da Revolução de Abril

Vila Nova de Famalicão vai assinalar a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, promovida desde 2012 pela Comissão Europeia. No concelho, as iniciativas decorrem deste sábado até ao dia 26 de novembro, com realce para uma ação contra o desperdício alimentar – “Sem Sobras” – promovida em parceria com a ACIF e os restaurantes do concelho. Serão distribuídas caixas plásticas (reutilizáveis) aos restaurantes para que incentivem os clientes a levarem para casa as sobras das refeições consumidas.

A primeira atividade é a venda de roupas, brinquedos e livros em segunda mão por parte de crianças famalicenses num “Mini Out Of Closet”, sensibilizando os mais pequenos para a reutilização e circularidade dos produtos. O evento decorrerá no próximo sábado entre as 15h30 e as 19h00, na Praça – Mercado Municipal. A participação, na qualidade de vendedor, carece de inscrição, através do email gsambiental@famalicao.pt, com a indicação do nome da criança e do adulto acompanhante, idade (entre os 6 e os 12), contacto telefónico e indicação da tipologia dos produtos para venda.

Depois, no dia 22, a autarquia, juntamente com a Resinorte e com a EGI – Gestão de Resíduos, promove uma ação de sensibilização para a redução e reciclagem de resíduos, na Praça D. Maria II.

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos termina com a ação de sensibilização “Sem Sobras”, com a distribuição de caixas plásticas (reutilizáveis) aos restaurantes para que incentivem os clientes a levarem para casa as sobras das refeições consumidas.

Aumentar a sensibilização para a redução de resíduos é o principal objetivo da iniciativa assinalada um pouco por toda Europa com a realização de diversas atividades. Todos os anos, as ações mais destacadas são premiadas durante uma cerimónia de entrega de prémios em Bruxelas, no seio das instituições europeias. Desde o início do projeto, foram implementadas mais de 20 mil ações de sensibilização sobre a prevenção de resíduos.