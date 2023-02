Famalicão com 21 marcas na mais antiga feira têxtil da Península Ibérica

Vinte e uma marcas e empresas de Famalicão estão presentes na mais antiga feira têxtil da Península Ibérica, a Modtissimo. Estão representados produtores de fio, de vestuário e de máquinas para a fileira têxtil.

A edição 60+1 do Modtissimo decorre até esta quinta-feira, na Exponor, Matosinhos, com as principais propostas e novidades do têxtil para as próximas temporadas. Estão reunidas quase duas centenas de expositores de diferentes pontos do globo à procura da qualidade e inovação dos têxteis nacionais.

«É uma montra para as nossas empresas apresentarem as suas criações e estabelecerem negócios, procurando retomar alguma quebra registada no último trimestre do ano passado, e a perspetiva é positiva. Famalicão continua a inovar, as empresas continuam a investir na qualidade e nos têxteis técnicos e a ditar tendências no setor», apontou o vereador da Economia e Empreendedorismo do município, Augusto Lima, depois de uma visita à feira.

Recorde-se que os últimos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao comércio internacional dão conta de que no último ano as exportações de têxteis e vestuário ascenderam a 6122 milhões de euros, que corresponde a um aumento de 13% no valor exportado em relação ao ano anterior. Em Famalicão, o Têxtil e Vestuário é o segundo setor que mais exporta, logo atrás da indústria automóvel.

A expetativa é que os muitos contatos feitos pelas empresas no decorrer dos dois dias do Modtissimo possam contribuir para um novo ano de afirmação do setor.