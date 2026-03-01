Concelho

Famalicão com a menor área ardida dos últimos 10 anos

Em 2025, Vila Nova de Famalicão registou apenas 24,1 hectares de área ardida, o valor mais baixo da última década, apesar de um ano marcado por condições meteorológicas adversas.

A vereadora da Proteção Civil, Vânia Marçal, considera que foi um período “particularmente exigente do ponto de vista operacional e meteorológico”, com o concelho a enfrentar 153 dias sob níveis de alerta. Ainda assim, sublinha a eficácia da resposta no terreno e o trabalho articulado entre os vários agentes.

Os números refletem também o reforço das medidas de prevenção. Ao longo do ano, o Serviço Municipal de Proteção Civil realizou intervenções de silvicultura em 62 hectares de faixas de gestão de combustível e procedeu à manutenção de 24 quilómetros de rede viária florestal, melhorando os acessos para meios de socorro.

No âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, assinalado a 1 de março, o presidente da Câmara, Mário Passos, destacou o empenho e o profissionalismo dos agentes, afirmando que os resultados alcançados são fruto de um trabalho contínuo de planeamento, prevenção e cooperação.

Paços do Concelho de Famalicão iluminaram-se no Dia Mundial das Doenças Raras

Os Paços do Concelho iluminaram-se, na noite deste sábado, 28 de fevereiro, com as cores rosa, verde e azul, assinalando o Dia Mundial das Doenças Raras.

A iniciativa pretende demonstrar solidariedade para com todas as pessoas que vivem com uma doença rara e as suas famílias, reforçando a importância da sensibilização e da inclusão.

A autarquia associa-se assim à RD – Portugal, União das Associações das Doenças Raras de Portugal, numa ação simbólica que pretende dar visibilidade a uma causa que afeta milhares de pessoas em todo o país.

Famalicão: Três pessoas tentam assaltar e burlar a população

A União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela alertou a população para tentativas de burla e assaltos registadas durante a tarde deste sábado.

Segundo uma mensagem divulgada pela junta de freguesia nas redes sociais, dois homens e uma mulher terão abordado várias pessoas com a alegada intenção de assaltar e burlar. Os suspeitos faziam-se acompanhar por um veículo de cor cinzenta.

Apela-se à população para que esteja atenta a abordagens suspeitas por parte de desconhecidos e reforçam a importância de, em caso de dúvida, pede-se o contacto imediato com as autoridades.

A junta pede ainda a partilha do alerta, como forma de prevenir novas situações e proteger a comunidade.

Famalicão: Equipa sub-23 goleia Benfica

Na tarde deste sábado, no campo número 2 do Estádio Municipal, a equipa sub-23 do FC Famalicão goleou o Benfica. Jonas, aos 7 e 10 minutos, Duarte Oliveira, aos 22, e Lamine Beye, aos 55 minutos, marcaram neste jogo da sétima jornada da fase de apuramento de campeão.

A equipa famalicense, com cinco jogos, tem 11 pontos, e está no quarto lugar.

Na próxima jornada, no dia 3 de março, recebe o Santa Clara, quinto da classificação, com 10 pontos.

Conselho de Arbitragem dá nota negativa ao VAR do Sporting x Famalicão

No encontro entre o Sporting CP e o FC Famalicão, o desemprenho da equipa do VAR foi classificado como “insatisfatório” pelo Conselho de Arbitragem, na avaliação da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A classificação surge depois da polémica gerada por um lance logo aos oito minutos de jogo, quando Ibrahima Ba marcou para o Famalicão. O golo acabou por ser anulado após intervenção do VAR, que chamou o árbitro para rever um alegado contacto ofensivo antes do remate.

O episódio voltou a alimentar o debate sobre os critérios de intervenção do vídeo-árbitro e a interpretação do conceito de erro “claro e óbvio” no futebol.

Casa das Artes de Famalicão recebe 800 mil euros para investir na programação

A Casa das Artes de Famalicão vai receber um apoio de 800 mil euros para a programação cultural dos próximos quatro anos.

O financiamento foi atribuído no âmbito da Rede de Teatros e Cine-teatros Portugueses e corresponde ao valor máximo concedido pela Direção-Geral das Artes para o período entre 2026 e 2029.

Este apoio reconhece o trabalho desenvolvido pelo teatro municipal ao longo de 25 anos e reforça o papel da Casa das Artes como um dos espaços culturais de referência no país.

O financiamento vai permitir continuar a apostar numa programação diversificada, com espetáculos, cinema e projetos artísticos para diferentes públicos em Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Idosa de 84 anos atropelada na freguesia de Telhado

Uma mulher, de 84 anos, foi atropelada este sábado, ao início da tarde, na freguesia de Telhado, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente, com circunstâncias que ainda estão por apurar, aconteceu cerca das 14h00.

Para o local, Avenida do Pinheiro, foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses

Desconhece-se o estado de saúde da vítima.