A CP vai disponibilizar comboios especiais e reforçar a capacidade dos serviços regulares durante a Romaria em honra de Nossa Senhora da Agonia, em Viana do Castelo.

A medida pretende facilitar as deslocações de milhares de pessoas que são esperadas na cidade entre 15 e 23 de agosto, evitando congestionamentos e dificuldades de estacionamento.

Entre os reforços previstos estão as seguintes ligações:

19 de agosto: Viana do Castelo, 19h05 – Porto Campanhã, 20h54.

Viana do Castelo, 19h05 – Porto Campanhã, 20h54. 20 de agosto: Viana do Castelo, 19h05 – Porto Campanhã, 20h54.

Viana do Castelo, 19h05 – Porto Campanhã, 20h54. 22 de agosto: Famalicão, 13h52 – Viana do Castelo, 15h00; Viana do Castelo, 19h05 – Porto Campanhã, 20h54.

Famalicão, 13h52 – Viana do Castelo, 15h00; Viana do Castelo, 19h05 – Porto Campanhã, 20h54. 23 de agosto: Famalicão, 13h52 – Viana do Castelo, 15h00; Viana do Castelo, 01h15 – Famalicão, 02h13.

Famalicão, 13h52 – Viana do Castelo, 15h00; Viana do Castelo, 01h15 – Famalicão, 02h13. 24 de agosto: Viana do Castelo, 01h15 – Famalicão, 02h13, na madrugada de domingo para segunda-feira.

A ligação entre Famalicão e Viana do Castelo terá paragem em todas as estações e apeadeiros. Nos restantes serviços, estão previstas paragens entre Viana do Castelo e Nine e, a partir de Nine, nas estações de Famalicão, Trofa e Ermesinde.

A CP aconselha os passageiros a optarem pelo comboio, tendo em conta o elevado movimento esperado durante a romaria.