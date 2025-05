Famalicão com menos 176 desempregados em abril

O número de desempregados em Vila Nova de Famalicão registou uma descida em abril, segundo os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

No final do mês, o concelho contabilizava 3.888 desempregados, menos 176 do que em março, quando se registavam 4.064 pessoas sem trabalho. A maioria dos desempregados são do sexo feminino, com 2.327 mulheres inscritas no cento de emprego local.

A maior parte dos desempregados (2.388) está à procura de trabalho há menos de um ano, e 3.540 já contam com experiência em pelo menos uma área de trabalho.