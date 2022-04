Equipa feminina do Famalicão faz história e vai ao Jamor

O FC Famalicão acaba de cumprir mais um feito na sua história. A equipa feminina venceu, 4-2, o Amora e garantiu a presença na final da Taça de Portugal, que se disputa no final de maio, no Estádio Nacional do Jamor.

Com a vantagem de três golos, no jogo da primeira mão, o Famalicão controlou e dominou a segunda mão, terminando com nova vitória, agora por 4-2.

A presença no Jamor, para disputar a final da Taça é um feito de enaltecer, quando este projeto desportivo tem pouco mais de três anos.