Entre 2022 e 2025, Famalicão registou um aumento de 48% no número de hóspedes e de 38,2% no total de dormidas. Os números oficiais são do Instituto Nacional de Estatística (INE), que dão conta que em julho deste ano 3 760 hóspedes passaram pelas unidades hoteleiras do concelho, com uma estadia de 2,5 noites por visitante.

Atualmente, o concelho tem 1016 camas hoteleiras nos 122 estabelecimentos de alojamento local e sete empreendimentos turísticos.

Estes dados foram revelados na sexta-feira, dia 25 de setembro, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel, durante o 1.º Encontro do Setor do Turismo de Famalicão. A iniciativa reuniu parceiros, agentes e entidades do setor para debater a nova estratégia municipal e projetar a marca “Visite Famalicão”.

Os números revelados mostram que os visitantes nacionais representam 64% dos hóspedes, enquanto os turistas estrangeiros correspondem a 36%; estes últimos assegurando longevidade na permanência e nas dormidas.

Com a marca “Visite Famalicão”, a nova estratégia turística do município estrutura-se em cinco produtos que espelham a identidade e o potencial do território: o Turismo Cultural e Literário, ancorado na matriz camiliana e no património local; o Turismo de Negócios; a atração de Grandes Eventos de escala regional e nacional; a valorização do Turismo da Natureza e Desportivo; e a aposta na Enogastronomia, promovendo os sabores e produtos de excelência de Famalicão.

Para o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, «estamos a desenhar uma nova ambição para o turismo, assente na nossa identidade, na nossa capacidade de acolher e na riqueza do nosso património. Este é apenas o início de uma caminhada conjunta para afirmar o concelho como um destino moderno, atrativo e de referência».

O vereador do Turismo, Augusto Lima, afirmou que «Famalicão é, de facto, o centro do Norte. A proximidade ao aeroporto, à Galiza e aos principais eixos rodoviários é a nossa maior vantagem competitiva. O nosso grande objetivo é capacitar os operadores, comunicar melhor para dentro e para fora e transformar o crescimento da nossa economia e população em novas oportunidades para o turismo».

O 1.º Encontro do Setor do Turismo de Famalicão ficou ainda marcado pelo reforço do compromisso com projetos estruturantes de valorização cultural, através da assinatura de protocolos de cooperação para a promoção e consolidação da Rota “Camillo – Rotas do Escritor”. Com a criação da nova Unidade de Turismo e Comércio e a afirmação da marca “Visite Famalicão”, o município procura uma oferta qualificada e atrativa ao longo de todo o ano.