Famalicão começa o ano com mais de 4 mil desempregados

Vila Nova de Famalicão registou, em janeiro de 2026, um total de 4.032 desempregados. Os dados mais recentes foram divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, no balanço referente ao primeiro mês do ano.

Do total de desempregados no concelho, 1.556 são homens e 2.476 são mulheres.

Relativamente ao tempo de inscrição, 2.595 pessoas estão desempregadas há menos de um ano, enquanto 1.437 procuram trabalho há um ano ou mais.

Quanto à procura de emprego, 257 pessoas procuram o primeiro emprego e 3.775 estão à procura de uma nova experiência no mercado de trabalho.

Em comparação com o mês anterior, dezembro de 2025, registavam-se 3.866 desempregados em Famalicão, o que representa um aumento de 166 pessoas em janeiro.