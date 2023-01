Famalicão começa segunda fase da Liga Revelação em casa do Estrela da Amadora

Tomou posse, esta terça-feira, na Casa da Juventude, o Conselho Municipal do Turismo, constituído pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal (Entidade Regional), Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave), Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), Associação de Restaurantes de Famalicão (AR Famalicão) e Câmara Municipal de Famalicão.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, «Famalicão tem todas as condições para dar o salto e transformar-se numa marca turística de referência». Na análise de Mário Passos, «o turismo promove e prestigia o concelho, e isso contribui para a competitividade territorial». Mas para que isso aconteça, o autarca disse aos membros do conselho que «temos que canalizar esforços e aproveitar potencialidades no sentido de promover Famalicão como destino turístico de relevo (…) isso apenas é possível com a ajuda e os contributos da força motriz no âmbito do turismo».

O Conselho Municipal do Turismo voltará a reunir-se em meados de setembro, sendo que, durante este intervalo, serão criados grupos de trabalho com vista à conceção de planos de ação para o desenvolvimento turístico de Famalicão.