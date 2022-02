Famalicão: Começaram as obras da futura Escola Profissional Artística do Vale do Ave

Começaram esta semana as obras de demolição do edifício da antiga Cegonheira, paredes-meias com a Secundária D. Sancho I, para dar início à construção da Escola Profissional Artística do Vale do Ave (ARTAVE).

Recorde-se que a assinatura do auto de consignação ocorreu no dia 8 de julho de 2021. A obra, a cargo da empresa Gabriel Couto, tem várias fases e a expectativa é que ficasse concluída para acolher os alunos no início do ano letivo de 2022/23.

A nova escola, com um orçamento de seis milhões de euros, vai ter 63 salas de ensino, biblioteca, zonas administrativas, dois auditórios com 500 e 250 lugares, respetivamente, e quatro salas que podem ser convertidas em auditórios com 120 lugares. Além disso, o edifício vai apresentar uma parte expositiva e um espaço direcionado para as indústrias criativas.

Na ocasião, José Alexandre Reis, referiu que «este projeto vai ser estruturante para aquilo que vai ser o futuro da ARTAVE». É que a nova escola vai fazer com que a ARTAVE e o Centro de Cultura Musical (CCM) consigam trabalhar em simultâneo. «Para além daquilo que será o normal, estamos a pensar ampliar o trabalho e trazer eventos de nível internacional ou mundial todos os anos a Famalicão no domínio da cultura, da música e do ensino», explicou o diretor pedagógico.