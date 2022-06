Famalicão: Começou a festa em honra de Santa Catarina

Tem início, esta segunda-feira, em Calendário a festa em honra de Santa Catarina, no pitoresco monte do facho.

Diariamente e até sexta feira, às 21 horas, há recitação do terço, seguido de eucaristia, na capela de Santa Catarina. No sábado, pelas 9 horas, entrada da Fanfarra dos Escuteiros 291 de Calendário, que percorre algumas ruas da freguesia; às 15h30 missa pelos amigos da liberdade; pelas 17 horas, realiza-se, uma caminhada de 6 Kms; um mini trail de 10 a 12 kms e outro de 16 a 18 Kms; pelas 22 horas há música com a atuação dos artistas Maria do Sameiro e Rui Vaz; pelas 24 horas, uma sessão de fogo-de-artifício encerra o dia.

No domingo, às 10h30, majestosa procissão em honra de Santa Catarina, com saída da Igreja Paroquial, acompanhada pela Fanfarra do Agrupamento de Escuteiros. Às 11h15, celebra-se a missa campal solenizada pelo grupo coral do meio dia; de tarde, pelas 16 horas, decorre o festival de folclore, com a participação do Rancho Folclórico de S. Miguel o Anjo, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Serzedelo e Rancho Folclórico de Santiago de Custóias; às 19 horas, tem lugar a realização do sorteio do touro e de outros prémios.

No local funciona um serviço de refeições e de bar. O grupo de amigos de Santa Catarina, que organiza a festa, agradece a todas as pessoas que estão a colaborar.