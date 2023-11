Famalicão: Começou o julgamento do professor acusado de abusos sexuais

A Aldeia Natal de Famalicão é inaugurada ao final da tarde do próximo sábado, às 18 horas. O programa contempla várias atividades e muitos divertimentos. Alguns destes equipamentos estarão em funcionamento até ao dia 31 de dezembro, enquanto que outros vão até ao último dia da campanha, 7 de janeiro do próximo ano.

Até 31 de dezembro estarão em funcionamento o comboio e o carrossel, no seguinte horário – comboio, a partir da Praça D. Maria II: manhãs de terça a sexta-feira, para uso exclusivo das escolas e instituições de ensino do concelho, gratuitamente, sob marcação prévia junto da ACIF; público geral: terça a sexta-feira: 14h00 às 18h00; sábados, domingos e feriados: 10h00-13h00 | 14h00-18h00; não circula às segundas-feiras.

Carrossel, na Praça D. Maria II, manhãs de segunda a sexta-feira: uso exclusivo das escolas e instituições de ensino do concelho, gratuitamente, sob marcação prévia junto da ACIF; público geral: segunda a sexta-feira: 14h00 às 20h00; sábados, domingos e feriados: 10h00-20h00.

Até 7 de janeiro – espetáculo multimédia: domingo a quinta: 18h30, 20h00, 21h30; sexta, sábado e feriados: 18h00, 19h30, 21h00 e 22h30.

Mercado Municipal (Praça D. Maria II): segunda a quinta: 14h00 – 20h00; sexta e sábado: 11h00 – 22h00; domingo: 11h00 – 20h00; domingo 24 e 31 de dezembro: 10h00-14h00.

Praça Alimentar (Praça D. Maria II): segunda a quinta: 12h00 – 21h00; sexta e sábado: 12h00 – 24h00; domingo: 12h00 – 20h00; domingo 24 e 31 de dezembro: 10h00-14h00.

Pista de gelo (Praça D. Maria II): segunda a quinta: 14h00 – 22h00; sexta: 14h00 – 23h00; sábado: 10h00 – 23h00; domingo: 10h00-20h00

Roda gigante (Praça D. Maria II): domingo a quinta: 10h00 às 22h00; sexta e sábado: 10h00 às 24h00

O Circo de Natal, com o espetáculo “O Menino e o Carteiro”, está no Parque da Juventude, no seguinte horário: público geral: sexta – 21h00 | sábado – 10h00, 15h00, 21h00 | domingo – 10h00, 15h00 | 1 dezembro: 21h30 | 8 dezembro: 10h00, 15h00, 21h00 | 24 e 31 de dezembro: 10h00 | 25 de dezembro e 1 de janeiro: 15h00.

A campanha “Famalicão. O Lugar do Natal” é promovida pela Câmara Municipal, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), empresas, associações e instituições do concelho.

Mais informações, horários e programa completo disponível para consulta em www.famalicao.pt/famalicao-o-lugar-do-natal.