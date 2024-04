Famalicão: Comemorações de Abril na vila de Ribeirão

Famalicão: Paulo Ballas no Campeonato do Mundo de Enduro

O piloto famalicense vai participar, este fim de semana, no Campeonato do Mundo de Enduro. Em Valpaços, Paulo Ballas Júnior, na Classe Open GP, cumpre a sua primeira presença numa prova deste género que terá a presença dos melhores do mundo

Esta é a segunda prova do Campeonato do Mundo de Enduro 2024, que terá a presença de cerca de 140 pilotos de três continentes, entre os quais 20 mulheres que disputarão a classe feminina.

O espetáculo começa na noite de sexta-feira, às 20h00, frente ao Pavilhão Multiusos de Valpaços, com uma Super Especial. Já no sábado, dia 13, pelas 9h00, iniciam-se as três voltas a um percurso de 50 quilómetros. Também no domingo há três provas especiais cronometradas, a Extreme Test, Cross Test e a Enduro Test, que, por certo, farão as delícias dos amantes do desporto motorizado.

Recorde-se que Paulo Ballas Júnior começou, no passado domingo, o Nacional de Trial com um segundo lugar na Classe Elite.