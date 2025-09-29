Famalicão: Comendador Carlos Vieira de Castro integra Comissão de Honra de Marques Mendes

O empresário, mecenas e filantropo famalicense dá o seu apoio a Luís Marques Mendes na candidatura à presidência da República. Carlos Vieira de Castro também faz parte da comissão de honra do candidato.

Marques Mendes diz que «é um privilégio» ter o apoio de Carlos Vieira de Castro, cujo «nome e a sua ação estão intimamente ligados a apoios sociais: aos bombeiros da região, a vários grupos recreativos e musicais, a instituições de apoio a jovens e idosos, aos Lyons da Famalicão e ao Círculo de Cultura Famalicense», do qual é um dos fundadores.

O candidato presidencial fala de «um homem que é um exemplo como empresário e referência como benemérito. Sempre disponível para a economia, para a coesão social e para o prestígio de V. N. de Famalicão».

Em julho de 2024, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou Carlos Vieira de Castro com a Ordem de Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial.

Politicamente, Carlos Vieira de Castro foi um dos fundadores do CDS.