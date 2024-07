Famalicão: Comendador Carlos Vieira de Castro vai ter rua em Gavião

O DJ Padre Guilherme é o cabeça de cartaz do Sunset Solidário Guita, que terá lugar no dia 28 de julho, a partir das 17 horas. Esta iniciativa, dos BV Famalicenses, decorre no parque de estacionamento junto à Estação Rodoviária de Famalicão, nas imediações do Parque da Devesa.

Para além do Padre Guilherme, o Sunset Solidário Guita conta, ainda, com o os dj´s Guns e Aj­­­-Dj. A entrada tem um custo de 7,50 euros e, no dia, de 10 euros. As crianças, até aos 12 anos, têm entrada gratuita.

O padre Guilherme tornou-se famoso pelos set´s que exibiu durante a pandemia e atuou, no ano passado, na Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa.