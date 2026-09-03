O passeio comentado pelo “Comércio com História” da Vila de Joane vai decorrer a 26 de setembro.

A viagem de autocarro terá início pelas 14h00, vai sair de Famalicão em direção a Joane, onde o percurso é feito pelo restaurante Dom Henrique, Padaria Carvalho, Casa das Lãs e pastelaria Gomes da Costa, estabelecimentos que integram a rede de reconhecimento do legado comercial local e da identidade famalicense.

O programa municipal “Comércio com História” reúne, até ao momento, dezanove estabelecimentos, catorze localizados na cidade, quatro na vila de Joane e um na vila de Ribeirão. Associado ao inventário nacional promovido pela Direção-Geral das Atividades Económicas, traz medidas de proteção e incentivos fiscais aos estabelecimentos reconhecidos com esta categoria.

A participação nas visitas guiadas é gratuita, mediante inscrição, que pode ser efetuada até 23 de setembro através do email comerciodavila@famalicao.pt.