Famalicão: Comício de encerramento de Eduardo Oliveira é sexta-feira

Na próxima sexta-feira, a candidatura de Eduardo Oliveira realiza uma mega arruada pela cidade. A iniciativa do Partido Socialista tem início às 18h30, junto ao edifício da Câmara Municipal, ponto de encontro para o início do passeio pelas principais ruas da cidade, terminando com um comício na Praça-Mercado.
Este momento está marcado para as 19h30 e durante o mesmo Eduardo Oliveira fará a sua intervenção final antes das eleições, marcadas para domingo. Sob o lema “A Mudança é Agora”, o candidato socialista pretende sublinhar «a importância de um novo ciclo político no concelho, assente na proximidade com as pessoas, na transparência e na renovação da gestão local para garantir um futuro melhor para o concelho».
Esta mega arruada encerra uma campanha «marcada pela mobilização e pelo contacto direto com a população em todas as freguesias do concelho».
Recorde-se que o programa autárquico da candidatura de Eduardo Oliveira está assente em sete eixos e as propostas abrangem áreas como saúde, solidariedade, educação, cultura, ambiente, habitação, economia, segurança e participação cívica, incluindo a construção de um novo hospital e do Centro Intergeracional – Gerações com Sentido, a garantia de creches para todas as crianças, a edificação de um Multiusos e o reforço dos meios da Polícia Municipal.