Famalicão: Comissão de Apoio congratula-se com vitória de Seguro

A Comissão Concelhia de Apoio à candidatura presidencial de António José Seguro congratula-se com a sua eleição para Presidente da República.

Em comunicado, assinado por Almeida Pinto, mandatário concelhio, e por Artur Lopes, presidente da Comissão Concelhia de Apoio, os apoiantes de António José Seguro manifestam a «grande satisfação» por o apelo ao voto no candidato ganhador ter tido resposta por parte dos «democratas, humanistas e progressistas famalicenses», dizem. Recorda que a percentagem de votos em Seguro foi ligeiramente superior à média nacional e venceu em todas as freguesias, sendo que em sete ultrapassou os 70%.

Para os apoiantes de Famalicão, a eleição de Seguro «honra a República e todos os cidadãos» que participaram no ato eleitoral de domingo, «abrindo portas a um mandato de esperança em dias melhores para todos os portugueses», sublinham.

Além da opção dos cidadãos famalicenses, a Comissão Concelhia de Apoio a Seguro saúda os mais de 80 mil que foram às urnas, o que fez com que a abstenção ficasse bem abaixo da média nacional.

Famalicão: Várias zonas do concelho voltam a ficar sem luz

Um problema na rede de média tensão está a deixar várias zonas do concelho de Famalicão sem energia elétrica.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, as primeiras falhas registaram-se minutos depois das 10h30, em zonas pertencentes às freguesias de Lemenhe, Mouquim e Gavião.

O problema está a ser identificado e acompanhado pelas diversas equipas da E-Redes.

Famalicão: “As Nossas Raízes” estão no ar há 36 anos

O programa “As Nossas Raízes”, no ar todos os sábados, entre as 18h00 e as 21h00, desde o dia 10 de fevereiro de 1990, na antena da Rádio Cidade Hoje, completa hoje o 36º aniversário.

Este é um projeto cultural de Manuel Sanches e Susy Mónica, dedicado à divulgação da música portuguesa e à promoção do trabalho discográfico de grupos e cantores.

Para além da música, as três horas de emissão são preenchidas com poesia, dicas de saúde e outras, bem como a divulgação de romarias, festividades e eventos culturais deste concelho.

 

Famalicão: Arnoso Sta Maria decide fechar rua devido à subida do rio

A Junta de Freguesia de Arnoso Santa Maria decidiu fechar à circulação a Rua de Lages.

Na origem da decisão está a subida do caudal do rio, que pode comprometer a segurança de quem ali pretenda passar.

A reabertura da estrada só acontecerá assim que estejam reunidas as condições.

Proteção Civil lança aviso: Risco de cheia no Rio Ave

A Proteção Civil de Famalicão alertou para a subida do nível da água no Rio Ave durante hoje e amanhã, devido às descargas da Barragem de Guilhofrei. Está prevista uma subida significativa do caudal, com risco de inundação em zonas ribeirinhas e áreas habitualmente vulneráveis.

As autoridades recomendam evitar a permanência junto ao rio, retirar bens das zonas mais baixas, não atravessar áreas inundadas e proteger animais e equipamentos agrícolas, mantendo-se a população atenta às informações oficiais.

Famalicão: Carnaval Infantil passa para o Pavilhão Municipal

Na sequência da previsão de mau tempo, o desfile infantil do Carnaval de Famalicão foi transferido para o Pavilhão Municipal.

A informação foi confirmada pela autarquia na manhã desta terça-feira e comunicada às diversas instituições de ensino que participam na iniciativa.

O desfile tem início marcado para as 14h30.

Famalicão: Clube vai vender 4,98% do capital que tem na SAD

O FC Famalicão vai vender 4,98% do capital social que detém na SAD. Este é um dos pontos da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 18 de fevereiro. A reunião está marcada para as 20h30, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda.

Recorde-se que Quantum Pacific Group, de Idan Ofer, detém 85% do capital social da SAD famalicense, sendo que os restantes 15% estão na posse do Futebol Clube de Famalicão.

Para a Assembleia de 18 de fevereiro, os sócios são chamados a decidir sobre dois pontos: deliberar sobre a concessão de autorização à direção do Futebol Clube Famalicão para proceder à alienação do montante de 4,98% do capital social do Futebol Clube Famalicão – Futebol SAD; e ratificação das anteriores alterações dos estatutos.

 