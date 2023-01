Famalicão: Comissão de Festas a S. Sebastião procura figurantes para a procissão

Famalicão: Condutor detido pela PSP com de 2,59 g/l no sangue

Esta segunda-feira, a PSP deteve um homem, com 51 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Submetido ao teste, acusou uma TAS de 2,59 g/l no sangue.

A detenção aconteceu na cidade de Famalicão e o condutor foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial.