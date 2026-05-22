Famalicão: Comissão de Festas de S. Miguel de Seide organiza passeio de motas

Este sábado, dia 23 de maio, a Comissão de Festas de S. Miguel de Seide, com o Grupo Amigos Motards Senhora das Dores, organiza um passeio de motas. A saída está marcada para as 14h30, do parque da freguesia, com destino ao Monte de S. Tecla.

Participação custa 6 euros, com direito a uma sandes e bebida. A inscrição é obrigatória (913 467 615)

Depois do passeio há diversos petiscos e animação garantida.