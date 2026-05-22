Concelho

Famalicão: Comissão de Festas de S. Miguel de Seide organiza passeio de motas

Este sábado, dia 23 de maio, a Comissão de Festas de S. Miguel de Seide, com o Grupo Amigos Motards Senhora das Dores, organiza um passeio de motas. A saída está marcada para as 14h30, do parque da freguesia, com destino ao Monte de S. Tecla.

Participação custa 6 euros, com direito a uma sandes e bebida. A inscrição é obrigatória (913 467 615)

Depois do passeio há diversos petiscos e animação garantida.

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Famalicão não entra na Europa; foi o Torreense que carimbou o passaporte

O FC Famalicão, quinto classificado da I Liga, acalentava a possibilidade de entrar nas competições europeias, mas o Torreense roubou-lhe o sonho ao vencer o Sporting, 2-1, na final da Taça de Portugal disputada este domingo.

O conjunto famalicense só alcançaria a Liga Conferência pela vitória dos leões, o que não aconteceu, com a surpreendente vitória da formação de Torres Vedras, após prolongamento.

Famalicão: Ninense é campeão da divisão de honra da AF Braga

A AD Ninense sagrou-se, este domingo, campeã da divisão de honra da AF Braga. O conjunto famalicense venceu a série A, com 63 pontos, mais dois que o Forjães.

O conjunto de Tiago Pinto junta o título à subida à pró nacional da AF Braga.

Na última jornada venceu, 4-1, o Cabreiros.

Famalicão: Vinho de empresário famalicense distinguidos em concurso nacional

No Concurso de Vinhos de Portugal 2026, o Encostas de Melgaço Alvarinho – Único 2021 foi distinguido com o Grande Ouro. Também da Quinta da Pigarra, o Encostas de Melgaço Alvarinho (2022) recebeu a medalha de prata.

Estes vinhos são produzidos na Quinta da Pigarra, em Melgaço, propriedade do empresário famalicense Carlos Vieira de Castro.
A 13.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, promovido pela ViniPortugal, decorreu no dia 8 de maio, no Palácio Duques de Cadaval, em Évora. Durante a sessão foram entregues 351 prémios: 30 de Grande Ouro, 87 de Ouro e 234 de Prata, um reconhecimento que destaca a elevada qualidade e diversidade dos vinhos nacionais, bem como o crescente prestígio do sector vitivinícola.

Os vinhos distinguidos com medalhas de Grande Ouro e Ouro garantem presença em eventos internacionais organizados pela ViniPortugal.

Famalicão: Ana Marinho é bicampeã nacional universitária

A atleta famalicense Ana Marinho sagrou-se, este fim de semana, bicampeã nacional universitária nos 1500 e 5000 metros.

Os Campeonatos Nacionais Universitários realizaram-se no Estádio 1 Maio, em Braga .
A atleta ainda bateu o recorde nacional universitário nos 5000 metros, com o tempo de 16:43:06.
João Azevedo, atleta da EARO, ganhou a medalha de prata nos 1500 e a de bronze nos 5000 metros.
Ambos estiveram em competição pela Universidade do Minho.

Famalicão: Pedro Machado é campeão nacional de Águas Abertas

O atleta do GD Natação conquistou o título de Campeão Nacional de Águas Abertas, na categoria Masters C, no Campeonato Nacional de Primavera de Águas Abertas, realizado este sábado, em Porto Santo.

Na prova de 3 quilómetros, Pedro Machado completou a distância em 51:13,2, vencendo o escalão Master C e terminando em décimo da geral de Masters.

Este resultado, para o clube, “confirma o excelente momento competitivo do nadador e reforça a presença do GD Natação Famalicão entre os clubes em destaque na natação master nacional”, neste caso, numa importante competição do calendário nacional de águas abertas.

Parque de estacionamento da antiga Central de Camionagem encerrado segunda e terça-feira

O parque de estacionamento gratuito da antiga Central de Camionagem de Famalicão, junto à Avenida Marechal Humberto Delgado, estará encerrado esta segunda e terça-feira, dias 25 e 26 de maio, para realização de trabalhos de limpeza, reparação e repintura dos lugares. O espaço reabre ao público na quarta-feira, dia 27 de maio.

Durante o período de intervenção, a Câmara Municipal aconselha os automobilistas a utilizarem os parques gratuitos alternativos disponíveis na cidade:

  • Campo da Feira
  • Casa das Artes
  • Parque da Devesa – junto à Estação Rodoviária
  • Parque do CITEVE
  • Casa do Território

 