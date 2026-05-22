Famalicão: Comissão de Festas de S. Miguel de Seide organiza passeio de motas

No Concurso de Vinhos de Portugal 2026, o Encostas de Melgaço Alvarinho – Único 2021 foi distinguido com o Grande Ouro. Também da Quinta da Pigarra, o Encostas de Melgaço Alvarinho (2022) recebeu a medalha de prata.
Estes vinhos são produzidos na Quinta da Pigarra, em Melgaço, propriedade do empresário famalicense Carlos Vieira de Castro.
A 13.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, promovido pela ViniPortugal, decorreu no dia 8 de maio, no Palácio Duques de Cadaval, em Évora. Durante a sessão foram entregues 351 prémios: 30 de Grande Ouro, 87 de Ouro e 234 de Prata, um reconhecimento que destaca a elevada qualidade e diversidade dos vinhos nacionais, bem como o crescente prestígio do sector vitivinícola.
Os vinhos distinguidos com medalhas de Grande Ouro e Ouro garantem presença em eventos internacionais organizados pela ViniPortugal.