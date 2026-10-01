A Comissão Política do PSD de Famalicão reuniu na segunda-feira de manhã, dia 28 setembro, com o Conselho de Administração da ULS do Médio Ave, no hospital S. João de Deus de Vila Nova Famalicão.

Depois da reunião, os sociais-democratas dizem ter verificado «a enorme necessidade e o grande empenho da Administração da ULS em criar condições infraestruturais no hospital S. João de Deus, a fim de melhorar as condições para os utentes e profissionais de saúde».

Os sociais democratas recordam que a ULS está a executar um plano de investimentos com vista a remodelar e a alterar o layout das urgências por forma a melhorar a qualidade e a rapidez do atendimento; a intervir nas coberturas, a substituir as juntas de dilatação, a remodelar as fachadas, a substituir a caixilharia, a remodelar casas de banho e mobiliário; além do reforço e atualização do equipamento técnico e de diagnóstico. Incluindo no plano a ampliação da infraestrutura atual para oeste e para norte, com três pisos de estacionamento para os profissionais de saúde e para as visitas.