Na semana passada, uma comitiva do Festivals Malta esteve na cidade para conhecer o trabalho desenvolvido pelo The Village, associação cultural famalicense, explorar novas possibilidades de colaboração na criação de projetos e eventos culturais conjuntos e partilhar experiências.

Para o diretor artístico do The Village, André Silvestre, a internacionalização da cultura famalicense é uma aposta estratégica e um caminho que importa consolidar. O responsável destaca o crescente interesse de organizações artísticas internacionais em estabelecer relações de trabalho com a região, sublinhando que existe vontade e abertura para desenvolver projetos em parceria.

Nesta afirmação internacional, o The Village já mantém relações com o National Kaohsiung Center for the Arts, em Taiwan. A ligação a esta prestigiada instituição cultural asiática terá um novo capítulo em maio de 2027, altura em que um dos grupos artísticos associados ao The Village estará representado na programação daquele Centro de Artes.

O The Village procura não só projetar o talento artístico local além-fronteiras, mas também trazer novas oportunidades, contactos e experiências para o ecossistema cultural de Vila Nova de Famalicão.

André Silvestre realça que num contexto em que a circulação internacional de artistas e a criação de redes de cooperação assumem uma importância crescente, Famalicão quer afirmar-se como um território de criação, diálogo e intercâmbio cultural, capaz de atrair organizações internacionais e de levar a sua produção artística a novos palcos.