Famalicão: Como usar corretamente o 112

A Academia Sénior de Nine realiza, a 25 de julho, uma ação de sensibilização de informação sobre como utilizar, da melhor forma, o 112.

Esta ação, que é promovida em parceria com o Instituto de Emergência Médica, delegação do Norte, decorre a partir das 14 horas, na sede da Junta de Freguesia de Nine.

O 112 é o número de telefone de emergência único europeu, disponível em toda a UE, a título gratuito.

Pode ligar para o 112 em qualquer emergência que necessite de uma ambulância, de bombeiros ou da polícia, sendo comum, para além da saúde, a outras situações tais como incêndios, assaltos ou roubos.

Sempre que ligar este número deve facultar toda a informação que lhe for solicitada, para permitir um rápido e eficaz socorro às vítimas: o tipo de situação (doença, acidente, parto, etc.); o número de telefone do qual está a ligar; a localização exata e, sempre que possível, com indicação de pontos de referência; o número, o sexo e a idade aparente das pessoas a necessitar de socorro; as queixas principais e as alterações que observa; a existência de qualquer situação que exija outros meios para o local, por exemplo, libertação de gases, perigo de incêndio, etc.