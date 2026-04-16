Famalicão: Companhia de dança Intranzyt Cia celebra o Dia Mundial da Dança

No âmbito das celebrações do Dia Mundial da Dança, a Intranzyt Cia.®, companhia de dança contemporânea, com sede em Famalicão, é a convidada para integrar as programações oficiais do Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, e do Teatro Municipal de Vila Real, à semelhança do que já aconteceu em anos anteriores com a Casa das Artes de Famalicão.
Nos dias 23 e 24 de abril, no Teatro Diogo Bernardes, a companhia apresenta a sua mais recente criação, “Entre o Eu e o Vazio”, assinada por Patrick Murys e Cristina Pereira. Esta peça propõe uma abordagem interdisciplinar onde se cruzam três linguagens artísticas em palco: a dança, a máscara e as marionetas.
Já no dia 30 de abril, no Teatro Municipal de Vila Real, apresenta “La Voluntad de un Cuerpo”, uma criação da coreógrafa Maura Morales, com música de Michio Woirgardt. Esta peça é o segundo quadro de uma trilogia iniciada em 2023, por esta coreógrafa e pela companhia, sobre o Corpo, a Vontade e o Ser.
Esta companhia de dança contemporânea de repertório, com atuação a nível nacional e internacional, é dirigida artisticamente por Cristina Pereira e Vasco Macide. Conta com o apoio logístico e financeiro da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e tem parceria de coprodução com a Casa das Artes de Famalicão. Ao longo do seu percurso, tem também beneficiado do apoio da Direção-Geral das Artes e do Instituto Camões.