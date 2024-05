Famalicão: Companhia Fértil apresenta uma semana de teatro para a infância

No âmbito da programação para 2024, a Companhia Fértil Cultural apresenta “Porquê? Teatro para a Infância e Juventude”. Há várias vertentes do tema, que vão decorrer de 27 de maio a 2 de junho, em Famalicão, em diversos locais, numa lógica de descentralização da cultura.

Assim, a Casa do Território acolhe no dia 30 de maio (feriado) uma conversa/debate subordinada ao tema: “O trabalho em parceria com as escolas”, em que participarão como convidados Álvaro Santos (Casa das Artes de Famalicão), Clara Ribeiro (Teatro e Marionetas de Mandrágora) e Roberto Lopes (Agrupamento de Escolas de Gondifelos), tendo como público-alvo os profissionais da cultura, professores e demais interessados na temática. Um encontro previsto para as 11h00.

Na Casa do Território, às 17h00, a companhia A Bolha, proveniente de Torres Vedras, apresentará o espetáculo “Perdidos, mas pouco”, tendo como público-alvo as famílias. No dia seguinte, 31 de maio, ainda na referida Casa do Território, decorrerá o espetáculo “Estórias de Tiroleu e da Nau Catrinetae”, pela companhia Coração nas Mãos, de Vila do Conde. A apresentação da peça está marcada para as 17h00 e destina-se ao público familiar.

A Casa da Pedreira acolhe, por seu turno, a companhia Trupe Fandanga, do Porto, de 27 a 29 de maio. Esta estrutura teatral vai promover uma oficina de construção de marionetas a partir do Agrupamento de Escolas de Gondifelos, destinada ao público escolar.

Nestes dias, ou seja, de 27 a 29 de maio, desta feita na Casa da Pedreira, em Gondifelos, a companhia Varzim Teatro vai apresentar a peça “1 Planeta & 4 Mãos, o espetáculo deste grupo teatral poveiro será destinado ao público escolar, particularmente ao pré-escolar. No dia 1 de junho, sábado, sobe ao estrado o trabalho artístico da Quinta Parede, companhia oriunda de Matosinhos: ” Medo Azul”. Será no mesmo local, Casa da Pedreira, em Gondifelos, às 17h00, e terá como público preferencial as famílias. A 2 de junho, às 17 horas, o rodapé dos trabalhos do “Porquê?” estará entregue à companhia Error Teatro, do Porto, que irá apresentar ” A Loja Mágica”, para as famílias.