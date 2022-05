Famalicão: Companhias da PASEC enchem Centro de Estudos Camilianos com peça de teatro sobre industrialização

Famalicão: “O Poder do Cão” abre programação de junho do Cineclube

A programação do Cineclube de Joane para o mês de junho contempla, já no dia 2, a exibição de “O Poder do Cão”, de Jane Campion, vencedor do Leão de Prata na 78.ª edição do Festival de Cinema de Veneza e com 12 nomeações para os Óscares.

No dia 9, pode ver “Drive my Car”, de Ryûsuke Hamaguchi, e para o dia 16 está reservado “28 1/2″, de Adriano Mendes. Já no dia 23, de Joseph Losey, o Cineclube exibe “Acidente”.

As sessões decorrem no pequeno auditório da Casa das Artes, às 21h45.

Para os meses de julho e agosto está reservada a 23.ª edição do Cinema Paraíso, com sessões no Parque da Devesa e nas freguesias de Castelões e Telhado.