Famalicão: Competições da AFSA arrancam a 14 de outubro

Os 50 anos da Leica em Famalicão estão expostos, até 12 de novembro, na Casa das Artes. A exposição fotográfica «é a melhor forma para comemorar os 50 anos da Leica», assinalou Pedro Oliveira, esta terça-feira. Na inauguração, o administrador da empresa conferiu que a comemoração só faz sentido «em comunidade e com os colaboradores, que são a base do sucesso da marca».

A empresa pioneira no desenvolvimento de câmaras, lentes e sistemas de imagem instalou-se há cinco décadas no concelho e o ponto de partida das comemorações decorreu com a inauguração da exposição “De Famalicão Para o Mundo: 50 Anos da Leica em Portugal”, que pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, com entrada gratuita.

Karin Rehn-Kaufmann, curadora da exposição e diretora de Arte e diretora Internacional das 26 Galerias Leica, também esteve na abertura da exposição, e referiu-se à «incrível história de altos e baixos que hoje vive dias bons e auspiciosos». Se nos primeiros tempos a presença alemã era dominante, «hoje, na Leica, são só portugueses, incluindo na direção», notou Pedro Oliveira, atestando o profissionalismo e qualidade dos recursos humanos do concelho e da região.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, marcou presença na inauguração, felicitando a marca pelo caminho percorrido. «É um orgulho enorme poder contar em Famalicão com uma marca tão prestigiante e mundialmente distinta como a Leica. Mas ainda mais orgulhoso fico quando ouço que na base do sucesso e da força da marca estão os famalicenses», referiu.

A mostra promete cativar os entusiastas da arte e da fotografia, transportando-os numa viagem pela tecnologia e por momentos eternizados pela fotografia que também mergulha no mundo da Leica. Com recurso a fotografias de arquivo, a série “5 Décadas”, a exposição atesta o compromisso e dedicação, tal como a evolução desta unidade de produção da Leica, nascida em Vila Nova de Famalicão, em 1973, com pouco mais de 10 colaboradores.

A série “Um dia”, de Gonçalo Fonseca, fotógrafo documental e curador de Lisboa, apresenta as rotinas da fábrica, cinco décadas após o seu começo.

Pela primeira vez em Portugal, estão em exposição um conjunto de 12 fotografias icónicas de nomes como Ralph Gibson, Steve Mcurry, Joel Meyerowitz, Thomas Hoepker ou Barbara Klemm, vencedores do Leica Hall of Fame, prémio que celebra a carreira de fotógrafos que contribuíram para o desenvolvimento da marca e da arte fotográfica.

No primeiro andar da Casa das Artes, está patente “Os rostos de hoje”, do consagrado fotógrafo Michael Agel, série que retrata o rosto de cada um dos colaboradores atuais da Leica em Portugal, pessoas que trabalharam diariamente para o sucesso da empresa ao longo das últimas cinco décadas e que transformaram o tradicional negócio de Wetzlar num empreendimento europeu, que transmite, com paixão, os valores e a precisão da Leica ao mundo.