Famalicão: Comprou raspadinha de 3€ e vai receber 500€ todos os meses durante dois anos

Eduardo Oliveira iniciou este mês um périplo pelas associações do concelho de Vila Nova de Famalicão. «Com estas visitas, pretendo perceber como estão as instituições, ouvir as suas necessidades e sugestões e saber em que sentido posso colaborar», destaca o socialista.

O ciclo de visitas do vereador na Câmara de Famalicão, líder da Concelhia do PS e deputado à Assembleia da República, começou pelas associações da proteção civil, com uma visita à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, esta segunda-feira. Eduardo Oliveira foi recebido pelo presidente da direção, Avelino Reis, e reuniu com alguns elementos do elenco diretivo, tendo ouvido as preocupações da corporação. Na ocasião, assumiu o compromisso de levar a mensagem adiante, nomeadamente ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. «O meu compromisso com os famalicenses é reforçado continuamente. É com este espírito que iniciei este ciclo de visitas pelas associações do concelho de Vila Nova de Famalicão», afiança o político.