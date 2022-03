Famalicão: Comunhão Pascal dos BV Famalicenses realiza-se a 3 de abril

O Estádio Municipal carece de condições para albergar devidamente sócios e adeptos do FC Famalicão, mas apesar desta contingência, o clube é o que apresenta a segunda melhor média de ocupação nos jogos já realizados na primeira liga.

Segundo uma estatística da Liga Portugal, o emblema famalicense apresenta uma taxa média de ocupação de 53,82%, só superado pelo FC Porto, com 54.80% , e à frente do Benfica, com 47.81%.

Com 13 jornadas já disputadas em casa, enquanto outros emblemas já apresentam 14, o Famalicão tem uma média de espetadores por partida de 2.832 (é o décimo neste capítulo), quando no estádio a lotação está balizada em 5.200, sendo que a maior bancada é descoberta. No acumulado dos jogos já disputados em casa, 36.812 pessoas já se deslocaram, esta época, ao Municipal.

Estes números atestam a paixão que os adeptos famalicenses têm pelo seu clube e pelo futebol, correndo ao estádio para o apoiar, várias vezes com condições climatéricas adversas.

Recorde-se que, no passado sábado, o presidente da SAD, em declarações exclusivas a CIDADE HOJE dava conta desta falta de condições, mas notando que, mesmo assim, os adeptos dizem sempre presente. Miguel Ribeiro pedia, então, um novo estádio, «à dimensão do clube, dos sócios e do concelho». Este repto teve eco no Município, que em nota enviada à redação apontava para breve a apresentação de uma solução para a falta de condições no Estádio Municipal que, em finais de 2018, viu ser apresentado um projeto de remodelação. Tratava-se de um investimento de 8 milhões de euros, mas ao concurso lançado pela Câmara Municipal não houve interessados.