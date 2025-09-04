Famalicão: Comunidade de Vale S. Cosme mostra-se nos dias 27 e 28 de setembro

A Mostra Comunitária de Vale S. Cosme está marcada para o último fim de semana de setembro. Nos dias 27 e 28, no adro da igreja, esta comunidade vai exibir as suas mais-valias. Para além dos vários stands, onde cada associação e movimento darão conta da sua atividade e propostas, a Mostra contempla outras atividades ao longo dos dois dias.

Para o dia 27 é este o programa: 14h30, abertura com a Fanfarra CNE 364 Vale S. Cosme; 15h00, apresentação dos alunos da Escola do 1º Ciclo; 16h00, atividades do Agrupamento (364 Vale S. Cosme); 19h00, jantar na tasquinha, com cozinha regional portuguesa (Associação de Pais); 19h30, eucaristia; 20h30, homenagem ao fundador Fred (Grupo Motard Vale Sobre Rodas); 21h30, concento pelo grupo Fama Show; 00h00, fogo de artifício.

No dia 28, às 9 horas, Caminhada Castro da Boca e Passeio BTT (ARC); 11h00, mega aula de Zumba (Andreia Couto); 12h30, almoço take-away (Confraria da Senhora do Rosário); 16h00, eucaristia solene e procissão em honra dos padroeiros da freguesia; 18h00, entrega de lembranças aos antigos presidentes de Junta após o 25 de Abril; encerramento com bolo da freguesia.

As Mostras Comunitárias realizam-se ao longo de cada ano, nas 49 comunidades de freguesia do concelho de Famalicão. Esta iniciativa municipal assenta numa ótica de valorização do território, enquanto espaço de afirmação, interação e partilha, traduzindo-se numa dinâmica e animada exposição coletiva sobre cada comunidade de freguesia que é responsável pelo programa e animação.

Foto: arquivo (reprodução Facebook da União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela)