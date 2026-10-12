A comunidade do Centro Escolar Luís de Camões, no centro da cidade de Famalicão, prestou homenagem à professora Conceição, que passou à reforma, depois de uma vida dedicada à educação e à comunidade escolar.

O evento, que decorreu na passada sexta-feira, contou com um jantar, música e partilha de memórias, sempre com muita emoção à mistura.

A dinamização pertenceu à Associação de Pais, com o envolvimento da comunidade e dos familiares da homenageada.

A noite transformou-se num testemunho vivo do legado de uma educadora que, ao longo de várias décadas, fez da escola uma verdadeira família. Houve um vídeo sobre o percurso da homenageada, momentos musicais, interpretação do hino da escola por um grupo de professores e a apresentação de dança sob o tema “Perdidamente”, além de uma divertida atuação preparada pelo coro de professores e funcionários.

Representantes de várias instituições também reconheceram o percurso da professora Conceição. O diretor do Agrupamento e o vereador da Educação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão enalteceram a excelência do trabalho desenvolvido e o impacto duradouro da professora Conceição.

À professora Conceição fica o profundo e eterno agradecimento de todos por cada lição, dedicação e carinho.