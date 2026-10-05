A Associação de Pais do Jardim de Infância e da Escola Básica de Cabeçudos prepara, para o próximo sábado, dia 10 de outubro, uma feira de outono.

A iniciativa decorre entre as 10 e as 17 horas e, para além da bifana e caldo verde, uma tradição nesta feira, estarão à venda produtos hortícolas, doces e salgados fornecidos pelos pais, avós e familiares dos alunos.

Também haverá serviço de takeway para feijoada, a 12 euros a dose e 8 a meia dose (recipiente incluído). As encomendas devem ser feitas atrás do 916 029 356.