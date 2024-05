Famalicão: Comunidade educativa de São Miguel-o-Anjo tem “nova” escola

A presença da Associação de Boccia Luís Silva no campeonato nacional, realizado em Viseu, saldou-se com um pódio em dois possíveis. Com dois atletas em competição, acompanhados pelos respetivos parceiros, Luís Silva, com Vânia Pinheiro, conseguiu o bronze, enquanto que Carlos Claramente, com Sandra Moreira, terminou em quarto lugar.

O treinador/atleta Luís Silva sublinha que um pódio «soube a pouco» e promete estar na luta pelo título no próximo campeonato nacional absoluto, já nos dias 22 e 23 de junho, em Torres Novas, competição que termina com as provas individuais da modalidade.

A Associação de Boccia Luís Silva tem como grande objetivo, entre outros, proporcionar aos portadores de deficiência motora de V.N. Famalicão e arredores o acesso à prática de atividades desportivas.