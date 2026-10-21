A comunidade educativa da Escola Júlia Brandão está unida no apoio a Luís Pereira, um menino de 11 anos, que está internado no Hospital S. João depois de um acidente num treino de futebol, no dia 3 de outubro.

Os colegas da turma estão a organizar uma caminhada da Estação de Caminhos de Ferro até ao Santuário de Balasar, da beata Alexandrina. Esta marcada para o dia 25 de outubro, domingo, com saída às 8 horas.

«Neste momento, queremos mostrar ao Luís e à sua família que podem contar connosco», realçam os organizadores, acrescentando que «somos uma comunidade que se une, que cuida e que se apoia», acrescentam.

Para mostrar que o Luís não está sozinho, a comunidade escolar lança o convite a todos para que participem nesta caminhada.