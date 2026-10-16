Em comunicado, a Comissão Política Concelhia do CHEGA de Vila Nova de Famalicão declara apoio «firme e incondicional» à recandidatura de André Ventura à liderança do partido, nas eleições diretas marcadas para o próximo dia 31 de outubro.

A estrutura famalicense, liderada por Pedro Alves, considera que, apesar de André Ventura ser o único candidato, este apoio não é uma formalidade. «Reflete a confiança da estrutura concelhia famalicense na continuidade da liderança que fundou e tem conduzido o CHEGA desde 2019, bem como na unidade interna necessária para o próximo ciclo político». Acrescenta que «unidade e continuidade são condições para que o partido continue a crescer e a estar pronto para assumir responsabilidades governativas».

Recorde-se que a candidatura de Ventura foi subscrita por todos os presidentes das estruturas distritais e regionais e por todo o grupo parlamentar. Na moção que levará à 7.ª Convenção Nacional (dias 20, 21 e 22 novembro), reafirma o objetivo de preparar o CHEGA para governar o país, «seja no final da atual legislatura ou antes, sem abdicar da capacidade de ser disruptivo onde for necessário».

A Comissão Política Concelhia de Famalicão entende que o «equilíbrio entre responsabilidade governativa e identidade própria é essencial para o projeto político que os militantes e simpatizantes de Famalicão têm defendido a nível local».