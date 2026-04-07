Famalicão: Concelhia do Chega visita forças de segurança e socorro

Nesta Páscoa, a concelhia do Chega visitou as forças de segurança do concelho como forma de reconhecer o trabalho diário das entidades que zelam pela segurança dos cidadãos.

Os representantes do partido tiveram a oportunidade de conversar com os profissionais, conhecer as suas dificuldades, mas também as suas motivações.

«Olhar nos olhos, agradecer cara a cara e ouvir quem está todos os dias na linha da frente é fundamental. Mais do que um gesto simbólico, este é um compromisso de proximidade e de valorização de quem protege a nossa comunidade», afirmou a delegação do Chega.

O partido reforça o compromisso «em estar presente, escutar e trabalhar para dignificar as condições de quem diariamente zela pela segurança e bem-estar dos famalicenses».