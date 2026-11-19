A propósito da elaboração do próximo Plano e Orçamento do município de Famalicão, a Comissão Política Concelhia do Partido Social Democrata apresentou várias propostas principalmente no âmbito da Mobilidade, Sustentabilidade Ambiental e Responsabilidade Social e Económica.

Num curto comunicado, o PSD famalicense manifesta a sua «inteira» disponibilidade «para colaborar com a Câmara Municipal no aprofundamento destas propostas e confia que as mesmas possam enriquecer as Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal para 2027, ao serviço dos famalicenses e do desenvolvimento de Vila Nova de Famalicão», refere o presidente do PSD, Paulo Reis.

A reunião teve lugar, nos Paços do Concelho, ao final da tarde do dia 5 de novembro e esta quarta-feira, o partido, pelo qual Mário Passos foi eleito presidente, em coligação com o CDS, remeteu um documento com 10 páginas, detalhando as suas propostas.