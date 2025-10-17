Concelho, Cultura, Música

Famalicão: Concerto de Abertura do ano escolar 25/26 do CCM e ARTAVE

Ao final da tarde do dia 31 de outubro, pelas 18h30, realiza-se o Concerto de Abertura do Ano Escolar e a cerimónia de entrega de diplomas CCM e ARTAVE referente aos finalistas de 2025.

No concerto apresentar-se-ão a Orquestra ARTAVE e os alunos finalistas melhor classificados nos diferentes cursos do Centro de Cultura Musical e da ARTAVE, Luís Moreira (percussão), Luana Caironi (contrabaixo) e Luísa Sá (flauta).

O concerto, de entrada livre até ao limite da sala, realiza-se nas Caldas da Saúde, Auditório Padre António Vieira.

Famalicão: Agressões na estação de comboios fazem um ferido

A tarde desta sexta-feira fica marcada por agressões que terão acontecido na estação de comboios de Famalicão, das quais resultaram um ferido do sexo masculino.

Para o local foram acionadas duas patrulhas da PSP e os Bombeiros Voluntários de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Agrupamento de Escolas Terras do Ave em mobilidade na Turquia

Um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Terras do Ave participou, na semana passada, numa mobilidade do projeto Erasmus+ Digital Wellbeing, realizada na cidade de Bursa, Turquia, em que o tema foi o bom uso do digital. Além dos famalicenses, participaram parceiros da Alemanha e da Chéquia.

No primeiro dia houve um programa diversificado, que combinou atividades pedagógicas, momentos de reflexão e experiências culturais.

As sessões de trabalho exploraram boas práticas sobre o digital e o uso saudável das tecnologias no quotidiano escolar.

Ao longo da semana, realizaram-se sessões práticas, debates e apresentações de grupo, sempre com enfoque na promoção de competências digitais equilibradas. As atividades foram pensadas para estimular o pensamento crítico, a criatividade e a cooperação internacional.

Para além do trabalho em sala, o programa integrou um vasto conjunto de experiências culturais. Entre as visitas, destacam-se os monumentos históricos, o contacto com a comunidade local e a visita ao Aquário de Bursa.

Na sexta-feira, o grupo apresentou os resultados finais das atividades desenvolvidas, partilhando reflexões e propostas para um uso mais consciente das tecnologias digitais.

Segundo a direção do Agrupamento, a semana em Bursa revelou-se uma «experiência transformadora» para todos os participantes. «Para além das aprendizagens ligadas ao bem-estar digital, este encontro permitiu aprofundar o espírito europeu, a cooperação entre escolas e a valorização da diversidade cultural», realça.

O Agrupamento de Escolas Terras do Ave entende que, assim, reforça o seu compromisso com a internacionalização e com a participação ativa em projetos Erasmus+, promovendo oportunidades únicas de crescimento pessoal, académico e intercultural para toda a comunidade educativa.

Famalicão: Edifício da Junta de Vermoim foi destaque numa das plataformas de arquitetura mais prestigiadas do mundo

O novo edifício da Junta de Freguesia de Vermoim foi destaque na ArchDaily, um dos sites mais conhecidos a nível mundial pela partilha de informação na área da arquitetura.

Projetado pelo arquiteto Rui Mendes Ribeiro, o edifício está localizado junto ao centro cívico e à capela da freguesia, contempla pequenas áreas ajardinadas e de circulação pedonal.

É composto por rés-do-chão e primeiro piso e nada foi deixado ao acaso, nem mesmo a escolha dos materiais de construção, o betão aparente com cofragem em réguas de madeira, o tijolo negro e o vidro que traduzem a força construtiva, a ligação entre interior e exterior e a luminosidade do edifício.

Famalicão: Equipa feminina visita FC Porto

Na tarde deste sábado, às 15 horas, a equipa feminina do Famalicão joga em casa do FC Porto, atual líder da série Norte da 2.ª divisão, com três vitórias em outros tantos jogos.

O jogo está marcado para as 15 horas, no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.

O Famalicão soma quatro pontos.

Famalicão: Jogo da Taça arbitrado por Miguel Fonseca

O jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, entre o S. João de Ver e o FC Famalicão, será arbitrado por Miguel Fonseca, da AF Porto.

Pedro Ribeiro e André Ferreira são os assistentes e Luís Silva o quarto árbitro.

A partida está marcada para este sábado, às 15 horas, no Estádio Municipal do Sporting Clube São João de Ver.

Foto: Reprodução Facebook AF Porto

Famalicão: Casa do Pessoal do Hospital proporciona Torneio de Padel Solidário

A Casa do Pessoal do Hospital Distrital de Vila Nova de Famalicão (IPSS) organizou, no dia 11 de outubro, um Torneio de Padel Solidário, que decorreu nas instalações do SettePadel.

Mais do que uma competição desportiva, o torneio teve como principal objetivo a angariação de fundos para a requalificação e modernização de uma das salas do pré-escolar do infantário gerido pela Casa do Pessoal.

Segundo a direção, esta remodelação representa «um passo importante no compromisso da instituição com a infância e a educação, proporcionando um espaço mais seguro, confortável e estimulante para as crianças».

Além do convívio, os responsáveis dizem que o encontro refletiu o espírito de união e colaboração que se sente entre os sócios da Casa do Pessoal e os profissionais da ULSMAVE. Esta iniciativa é considerada «uma oportunidade para promover hábitos de vida saudáveis e fortalecer os laços entre colegas de trabalho, fora do ambiente hospitalar».

A Casa do Pessoal agradece a todos os que participaram e contribuíram para o êxito deste evento, desde os atletas que competiram com entusiasmo até às entidades parceiras e patrocinadores.