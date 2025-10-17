Famalicão: Concerto de Abertura do ano escolar 25/26 do CCM e ARTAVE

Um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Terras do Ave participou, na semana passada, numa mobilidade do projeto Erasmus+ Digital Wellbeing, realizada na cidade de Bursa, Turquia, em que o tema foi o bom uso do digital. Além dos famalicenses, participaram parceiros da Alemanha e da Chéquia.

No primeiro dia houve um programa diversificado, que combinou atividades pedagógicas, momentos de reflexão e experiências culturais.

As sessões de trabalho exploraram boas práticas sobre o digital e o uso saudável das tecnologias no quotidiano escolar.

Ao longo da semana, realizaram-se sessões práticas, debates e apresentações de grupo, sempre com enfoque na promoção de competências digitais equilibradas. As atividades foram pensadas para estimular o pensamento crítico, a criatividade e a cooperação internacional.

Para além do trabalho em sala, o programa integrou um vasto conjunto de experiências culturais. Entre as visitas, destacam-se os monumentos históricos, o contacto com a comunidade local e a visita ao Aquário de Bursa.

Na sexta-feira, o grupo apresentou os resultados finais das atividades desenvolvidas, partilhando reflexões e propostas para um uso mais consciente das tecnologias digitais.

Segundo a direção do Agrupamento, a semana em Bursa revelou-se uma «experiência transformadora» para todos os participantes. «Para além das aprendizagens ligadas ao bem-estar digital, este encontro permitiu aprofundar o espírito europeu, a cooperação entre escolas e a valorização da diversidade cultural», realça.

O Agrupamento de Escolas Terras do Ave entende que, assim, reforça o seu compromisso com a internacionalização e com a participação ativa em projetos Erasmus+, promovendo oportunidades únicas de crescimento pessoal, académico e intercultural para toda a comunidade educativa.