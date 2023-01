Famalicão: Concerto de Ano Novo do Orfeão Famalicense

Nos dias 6 e 10 de janeiro e como forma de celebrar a chegada do novo ano, centenas de crianças e seniores do concelho vão cumprir a tradição: Cantar dos Reis. Os mais novos são os primeiros a cumprir esta tradição, já na sexta-feira, 6 de janeiro, na Casa das Artes, seguindo-se os seniores, na terça-feira, dia 10, no Pavilhão Municipal das Lameiras

O Cantar dos Reis Infantil conta com participação de mais de 700 crianças, de 9 instituições educativas do concelho: Casa do Pessoal do Hospital, Creche Mãe, Mais Plural, Jardim de Infância ACB, EB Conde São Cosme, Casa do Povo de Nine, EB Valdossos, Colégio Talvaizinho e Associação das Lameiras. A iniciativa começa às 10 horas e prolonga-se durante a tarde.

No dia 10, terça-feira, a partir das 14 horas, serão os seniores, de 26 instituições sociais, a entoarem as mais belas canções da época.

A par destas duas iniciativas promovidas pela Câmara Municipal, há outros momentos dinamizados pela comunidade para celebrar a tradição dos Reis. É exemplo disso as “Janeiras no Parque”, iniciativa do Rancho Folclórico de São Julião, de Calendário, marcada para domingo, dia 15, a partir das 15h00, no Parque da Devesa. Este sábado, dia 7, a CSIF de Castelões, Oliveira de São Mateus, Oliveira Santa Maria, Riba de Ave e Pedome vem aos Paços do Concelho para apresentar, a partir das 15h15, cantares tradicionais das Janeiras.