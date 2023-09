Famalicão: Concerto de música gospel no Parque da Devesa

Na tarde do dia 4 de outubro, às 15 horas, cumpre-se mais um dia histórico do Futebol Clube de Famalicão. A equipa sub-19 estreia-se na Youth League, competição equivalente à Liga dos Campeões, tendo como adversário o Football Club Midtjylland. Trata-se da primeira mão da primeira eliminatória que terá lugar no Estádio Municipal.

Para este confronto, os sócios têm entrada gratuita, com obrigatoriedade de levantamento de bilhetes (incluindo os sócios detentores de lugar anual). Cada sócio tem direito a um bilhete de acompanhante para a bancada Nascente. Já a bancada poente será exclusiva para sócios do clube. O público paga 3 euros para assistir a esta estreia europeia de uma equipa do FC Famalicão.

O levantamento e venda de bilhetes decorre na Loja Oficial, incluindo no dia do jogo, na plataforma online e na bilheteira do Estádio Municipal (a partir das 13 horas do dia de jogo).

Os sub-19 do FC Famalicão chegam a esta competição pelo título nacional conquistado na época passada. Um feito, também, histórico na vida do clube.