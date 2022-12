Famalicão: Concerto de Natal solidário em Esmeriz

Há um novo plano estratégico para 2022-2030 que será apresentado pela Câmara Municipal, na manhã do dia 13 de janeiro, durante a conferência ‘Famalicão.30 – Estratégia de Desenvolvimento de Vila Nova de Famalicão para o período 2022-2030’. O debate terá lugar no Centro de Estudos Camilianos, em Seide, com início pelas 10 horas, numa organização conjunta do jornal ECO e do Município.

Ao longo deste ano, a Câmara Municipal levou a cabo a elaboração do novo Plano Estratégico para 2022-2030, num processo que reputa de «participativo» com contributos de perto de um milhar de famalicenses. Foram exploradas as diferentes dimensões de ação e desenvolvimento concelhio, para alinhamento da estratégia municipal face às prioridades e recursos das estratégias internacionais e nacionais, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e o novo ciclo de programação europeia, «em busca da melhor estratégia para o melhor futuro de Famalicão».

A conferência que terá lugar no dia 13 de janeiro contará com António Cunha, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN); Gonçalo Saraiva Matias, presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos; José Fernando Gomes Mendes, diretor executivo da Fundação Mestre Casais; e Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração na Continental Mabor. Estes convidados farão parte da mesa redonda ‘Posicionamento estratégico de Famalicão num mundo em transição e os desafios e oportunidades do novo ciclo de fundos comunitários’, com a moderação de António Costa, do Jornal ECO ONLINE.

As inscrições para a conferência podem ser feitas em https://www.eventbrite.pt/e/bilhetes-famalicao30-estrategia-de-desenvolvimento-de-para-2022-2030-492763558067 .